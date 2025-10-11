L’esame istologico arrivò in ritardo | professoressa uccisa dalla malasanità
Morta Maria Cristina Gallo, 56 anni, di Mazara del Vallo: ottenne il referto del tumore 8 mesi dopo. Medici sotto inchiesta. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Kaufmann rinuncia al ricorso al tribunale del Riesame, si aspetta l’esame istologico sul corpo della compagna
Morta Maria Cristina Gallo, la prof 56enne che ricevette l'esame istologico dopo 8 mesi e denunciò lo scandalo
Mazara, morta Maria Cristina Gallo: denunciò un ritardo di 8 mesi per un esame istologico
Ha denunciato un sistema malato, pagando con la vita. Maria Cristina Gallo, docente di Mazara del Vallo, ha aspettato otto mesi per ricevere i risultati di un esame istologico. Otto mesi in cui la sua malattia è avanzata, fino a diventare irreversibile.
Nel 2023, la professoressa si era sottoposta a un'isterectomia, ma l'esito dell'esame istologico non le viene comunicato se non otto mesi dopo: nel frattempo, il tumore si è diffuso e le metastasi hanno compromesso il quadro clinico
Asp Trapani, s'allarga l'inchiesta su esami istologici in ritardo. Salgono a 19 gli indagati - L'inchiesta sui ritardi negli esami oncologici all'Asp di Trapani si allarga: gli indagati sono saliti a 19, tra medici, infermieri e tecnici. Lo riporta rainews.it