Morta Maria Cristina Gallo, 56 anni, di Mazara del Vallo: ottenne il referto del tumore 8 mesi dopo. Medici sotto inchiesta. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - L’esame istologico arrivò in ritardo: professoressa uccisa dalla malasanità

Morta Maria Cristina Gallo, la prof 56enne che ricevette l'esame istologico dopo 8 mesi e denunciò lo scandalo

Mazara, morta Maria Cristina Gallo: denunciò un ritardo di 8 mesi per un esame istologico

Asp Trapani, s'allarga l'inchiesta su esami istologici in ritardo. Salgono a 19 gli indagati - L'inchiesta sui ritardi negli esami oncologici all'Asp di Trapani si allarga: gli indagati sono saliti a 19, tra medici, infermieri e tecnici. Lo riporta rainews.it

