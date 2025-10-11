L’ESAME DI PAGLIUCA Il tecnico dell’Empoli emerge alla distanza
A questa seconda sosta per gli impegni della Nazionale, l’ Empoli arriva con nove punti in sette partite, un avvio di stagione che ha fatto storcere la bocca a qualche tifoso memore degli ultimi grandi avvii in Serie B, ma che, considerato da dove partiva il club azzurro, in definitiva non è poi così da disprezzare. In estate, infatti, è stato deciso di mettere un punto con il passato e ripartire di fatto da zero, affidandosi a un allenatore ‘di campo’ (molto bravo cioè nel lavoro quotidiano) emergente e ambizioso come Guido Pagliuca, un tecnico reduce da due stagioni eccezionali con la Juve Stabia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
