L’era glaciale 3 | tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione su Italia 1

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: trama, personaggi e streaming del film. Stasera, sabato 11 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, film d’animazione del 2009, diretto da Carlos Saldanha; prodotto dai 20th Century Animation, in co-produzione con Blue Sky Studios, e distribuito da 20th Century Fox. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Lo scoiattolo Scrat, intento a occuparsi della sua amata ghianda, incontra una bellissima scoiattolina di nome Scrattina e se ne innamora da subito. Poiché i desideri di entrambi sono rivolti alla stessa ghianda, ha inizio una contesa tra i due. 🔗 Leggi su Tpi.it

