Leone XIV ai diecimila pellegrini toscani | Non restiamo con uno sguardo all' indietro

Roma, 11 ottobre 2025 – La ricchezza dell'eredità toscana, sotto tutti i profili, per Papa Leone XIV "non deve farci restare con uno sguardo all'indietro, che si limita ad ammirare lo splendore del passato sottovalutando le sfide del presente". Oggi, anche a fronte della buona volontà e della generosità "che vi caratterizza come popolo, non mancano questioni che evidenziano una certa crisi della fede e della pratica religiosa, e che esigono un coraggioso investimento nella formazione cristiana e un nuovo entusiasmo nell'evangelizzazione". Leone si è rivolto a quanti sabato mattina hanno raggiunto San Pietro per il pellegrinaggio nell'anno del giubileo della speranza, circa diecimila toscani insieme anche ai fedeli di Camerino-San Severino Marche, di Fabriano-Matelica, di Lanciano-Ortona e di San Severo.
