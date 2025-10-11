L’Ensemble Locatelli in un viaggio nel ’700 sulle orme di Ferronati
CONCERTO. Il Ridotto Gavazzeni nel Teatro Donizetti ospiterà un appuntamento dedicato al compositore, attivo per molti anni alla Basilica di Santa Maria Maggiore. La formazione eseguirà i suoi brani ritrovati nelle biblioteche sparse sul continente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: ensemble - locatelli
Ensemble Locatelli. . La presentazione del nostro CD “I fatti di Mosé nel deserto” ieri su Primo Movimento su @radio3_rai @davincipublishing @dvyoungsounds - facebook.com Vai su Facebook