News TV. Il caso Garlasco, ora più che mai al centro dell'attenzione mediatica, è stato oggetto della scorsa puntata di "Far West"; il programma che si occupa di approfondimenti e inchieste in onda su Rai 3 e condotto da Salvo Sottile. Dopo l'apertura di un'indagine per corruzione a carico dell'ex pubblico ministero Mario Venditti, che nel 2017 aveva archiviato la posizione di Andrea Sempio, il dibattito sull'omicidio di Chiara Poggi si è infatti riacceso nei principali programmi televisivi nazionali. Tra i protagonisti in studio figurano regolarmente Massimo Lovati, avvocato difensore di Sempio, e Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi.

"Lei come fa a saperlo?". Garlasco, l'avvocato De Rensis gelato in diretta: cos'è successo