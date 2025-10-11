Lei come fa a saperlo? Garlasco l’avvocato De Rensis gelato in diretta | cos’è successo
News TV. Il caso Garlasco, ora più che mai al centro dell’attenzione mediatica, è stato oggetto della scorsa puntata di “Far West”; il programma che si occupa di approfondimenti e inchieste in onda su Rai 3 e condotto da Salvo Sottile. Dopo l’apertura di un’indagine per corruzione a carico dell’ex pubblico ministero Mario Venditti, che nel 2017 aveva archiviato la posizione di Andrea Sempio, il dibattito sull’omicidio di Chiara Poggi si è infatti riacceso nei principali programmi televisivi nazionali. Tra i protagonisti in studio figurano regolarmente Massimo Lovati, avvocato difensore di Sempio, e Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Ma lei come fa a saperlo?”. Garlasco, l’avvocato De Rensis gelato in diretta. Gliel’hanno chiesto davvero
