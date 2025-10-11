Legionella in un hotel a Pontecagnano Faiano | il sindaco chiude sette stanze

Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha ordinato la chiusura immediata di sette stanze di una struttura ricettiva del territorio dopo che l'Asl ha riscontrato la presenza del batterio Legionella nell'impianto idrico sanitario, quello che rifornisce rubinetti, docce e bidet. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: legionella - hotel

Gestisci un hotel, B&B ? Dal 2025 entrano in vigore nuovi obblighi sull’acqua potabile: controlli Legionella, limiti PFAS e TFA, Piano di Sicurezza e autocontrollo. Non farti trovare impreparato: adegua subito i tuoi impianti e tutela salute e reputazione della - facebook.com Vai su Facebook

Pontecagnano Faiano, il Ke’e Beach si trasforma in un villaggio dello sport sotto le stelle: arriva il “Ke’e Sport Village” - La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi estivi del Ke’e Beach, da sempre attento a offrire esperienze inclusive e coinvolgenti, capaci di fondere sport, intrattenimento e spirito di ... Riporta zon.it

Pontecagnano Faiano, record di incidenti sulla litoranea killer: «Ormai è terra di nessuno» - L’ennesimo investimento e l’ennesima morte sulla Sp 175 riportano prepotentemente al centro del dibattito la questione della sicurezza stradale e dello stato di abbandono in cui versa l’area che ... Segnala ilmattino.it