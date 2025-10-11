Legionella in un hotel a Pontecagnano Faiano | il sindaco chiude sette stanze

Salernotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha ordinato la chiusura immediata di sette stanze di una struttura ricettiva del territorio dopo che l'Asl ha riscontrato la presenza del batterio Legionella nell'impianto idrico sanitario, quello che rifornisce rubinetti, docce e bidet. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: legionella - hotel

Pontecagnano Faiano, il Ke’e Beach si trasforma in un villaggio dello sport sotto le stelle: arriva il “Ke’e Sport Village” - La manifestazione si inserisce nel calendario degli eventi estivi del Ke’e Beach, da sempre attento a offrire esperienze inclusive e coinvolgenti, capaci di fondere sport, intrattenimento e spirito di ... Riporta zon.it

Pontecagnano Faiano, record di incidenti sulla litoranea killer: «Ormai è terra di nessuno» - L’ennesimo investimento e l’ennesima morte sulla Sp 175 riportano prepotentemente al centro del dibattito la questione della sicurezza stradale e dello stato di abbandono in cui versa l’area che ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Legionella Hotel Pontecagnano Faiano