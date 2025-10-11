Legge di Bilancio Pacifico Cisal-Anief a Palazzo Chigi | più tutela retribuzioni sì a detassazione e maggiore attenzione per scuola
“La Cisal ha chiesto per 15 milioni di lavoratori del privato e per 3 milioni e mezzo di lavoratori del pubblico una detassazione sui prossimi aumenti contrattuali: per noi la tutela delle retribuzioni è un punto fondamentale”. A dirlo è stato Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal e presidente nazionale Anief, al termine dell’incontro tenuto dai sindacati con i rappresentanti del Governo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Palazzo Chigi, Marcello Pacifico illustra proposte Cisal -Anief anche per il personale scolastico: detassare aumenti contrattuali, riscatto gratuito laurea, carta docente a 500 ... - Palazzo Chigi, nella Sala Verde al termine dell'incontro sulla Manovra 2026 (disegno di legge di bilancio) Marcello Pacifico illustra le proposte presentate dalla #Cisal condivise con #Anief per il p ... Da orizzontescuola.it
Manovra, Pacifico (Cisal): "Priorità su tutela retribuzione, fisco e servizi pubblici" - (Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2025 "La Cisal ha presentato al Governo una piattaforma di proposte in vista della manovra, con l’obiettivo di sostenere salari, pensioni e servizi pubblici. Lo riporta msn.com