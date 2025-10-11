Legambiente giovani e non al lavoro con Puliamo il mondo

A Fiuggi si è svolta pochi giorni fa l'iniziativa “Puliamo il Mondo”, organizzata da Legambiente. Lo scopo della giornata, presentata dall'assessore Quirino De Santis, unitamente ai delegati Federica Trinti e Rachele Ludovici, è stato quello di ripulire la città, bonificando e conservando il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: legambiente - giovani

Un appuntamento davvero speciale quello della #FestadelVolontariato di #Legambiente, che in questi giorni ha animato #Rispescia con energia, entusiasmo e passione. Giovani da tutta #Italia si sono incontrati per una tre giorni di festa, condivisione e cr - facebook.com Vai su Facebook

Dal 3 al 5 ottobre il Rifugio Le Cave ospiterà 30 giovani da tutta la Toscana per un appuntamento residenziale gratuito durante il quale approfondiremo tematiche come giustizia climatica e impatto dell'intelligenza artificiale con workshop e dibattiti, vi aspetti - X Vai su X

"Puliamo il mondo" con i bambini di Seggiano e Gavorrano: a caccia di plastica, carta e lattine - Puliamo il mondo, la campagna nazionale di Legambiente dedicata alla cura degli spazi comuni, ha fatto tappa in Maremma. Lo riporta msn.com

Puliamo il mondo: volontari, Comune e Vab a lavoro sull’argine di Vinci - Anche il Comune di Vinci ha partecipato a Puliamo il mondo (giunto alla sua 33ª edizione a livello nazionale) e insieme ai volontari e agli operatori ... gonews.it scrive