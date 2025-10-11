Legambiente giovani e non al lavoro con Puliamo il mondo

Frosinonetoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fiuggi si è svolta pochi giorni fa l'iniziativa “Puliamo il Mondo”, organizzata da Legambiente. Lo scopo della giornata, presentata dall'assessore Quirino De Santis, unitamente ai delegati Federica Trinti e Rachele Ludovici, è stato quello di ripulire la città, bonificando e conservando il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: legambiente - giovani

legambiente giovani lavoro puliamo"Puliamo il mondo" con i bambini di Seggiano e Gavorrano: a caccia di plastica, carta e lattine - Puliamo il mondo, la campagna nazionale di Legambiente dedicata alla cura degli spazi comuni, ha fatto tappa in Maremma. Lo riporta msn.com

legambiente giovani lavoro puliamoPuliamo il mondo: volontari, Comune e Vab a lavoro sull’argine di Vinci - Anche il Comune di Vinci ha partecipato a Puliamo il mondo (giunto alla sua 33ª edizione a livello nazionale) e insieme ai volontari e agli operatori ... gonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Legambiente Giovani Lavoro Puliamo