Lega Pro nona giornata girone C il Crotone asfalta 0-3 il Foggia sul terreno dello Zaccheria Gol di Zunno Berra Murano Pitagorici sempre imbattuti in trasferta
Foggia 0 Crotone 3 Marcatori: 22° Zunno, 36° Berra, 52° Murano Foggia (4-3-3): Borbei, Buttaro, Minelli, Olivieri, Valietti (Morelli), Garofalo, Oliva (Ilicic) Panico (Agnelli), Winkelmann (Pellegrino), D’Amico, Sylla (Bevilacqua). All. Rossi Crotone (4-2-3-1): Merelli, Andreoni, Berra, Di Pasquale (Cocetta), Guerra, Sandri, Vinicius, Zunno (Cargnelutti), Gomez (Perlingeri), Maggio (Piovanello), Murano (Gallo). All. Longo Arbitro: Marco Di Loreto di Terni Ass. Luca Chiavaroli di Pescara – Matteo Lauri di Gubbio Quarto giudice a bordo campo: Riccardo Tropiano di Bari Operatore FVS: Emanuele Fumarulo di Barletta Ammoniti: Valietti, Sylla, Di Pasquale, Pellegrino, Zunno, Gallo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: lega - nona
Simonetta MATONE, Deputata Lega > VENERDÌ 10 OTTOBRE ore 09:00 a "Mattino Cinque" (Canale 5) Streaming: https://mediaset.it/canale5/ | Tw: @Mattino5 #mattino5 - X Vai su X
Salvini, leader Lega, torna a Livorno venerdì 10 ottobre dopo le contestazioni a Palazzo Pancaldi: "Ritorno perché Livorno non può essere questa". Misure di sicurezza. Vicepremier Tajani, Forza Italia: "Più fanno così più fanno crescere i nostri consensi" #Salv - facebook.com Vai su Facebook
Nona giornata, Arezzo-Gubbio: dirige Gianquinto di Parma - Gubbio, valevole per la nona giornata di campionato, sarà diretta da Edoardo Gianquinto di Parma. Si legge su calciotoscano.it
Recupero lampo, la Vis affronta domani la Spal: la Lega Pro ha spostato la penultima giornata dopo la morte del Papa - PESARO Addio a Papa Francesco, il Pontefice di tutti, anche - Segnala corriereadriatico.it