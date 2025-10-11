Lega Pro nona giornata girone C il Crotone asfalta 0-3 il Foggia sul terreno dello Zaccheria Gol di Zunno Berra Murano Pitagorici sempre imbattuti in trasferta

Foggia 0 Crotone 3 Marcatori: 22° Zunno, 36° Berra, 52° Murano Foggia (4-3-3): Borbei, Buttaro, Minelli, Olivieri, Valietti (Morelli), Garofalo, Oliva (Ilicic) Panico (Agnelli), Winkelmann (Pellegrino), D’Amico, Sylla (Bevilacqua). All. Rossi Crotone (4-2-3-1): Merelli, Andreoni, Berra, Di Pasquale (Cocetta), Guerra, Sandri, Vinicius, Zunno (Cargnelutti), Gomez (Perlingeri), Maggio (Piovanello), Murano (Gallo). All. Longo Arbitro: Marco Di Loreto di Terni Ass. Luca Chiavaroli di Pescara – Matteo Lauri di Gubbio Quarto giudice a bordo campo: Riccardo Tropiano di Bari Operatore FVS: Emanuele Fumarulo di Barletta Ammoniti: Valietti, Sylla, Di Pasquale, Pellegrino, Zunno, Gallo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

