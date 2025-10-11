Lecornu primo ministro per la finanziaria
Un governo Lecornu 2. Ieri sera dopo le 22, scadute da tempo le 48 ore che si era autoimposto, il presidente ha rinominato il fedele Sébastien Lecornu, che si era . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: lecornu - primo
Macron nomina Lecornu nuovo primo ministro
Francia, Sébastien Lecornu nominato nuovo primo ministro, il 39enne ministro della Difesa succede a François Bayrou
Francia, Macron nomina Sebastien Lecornu primo ministro. Al via alle consultazioni, ma è già polemica
Francia, Macron a sorpresa riconferma Lecornu primo ministro. Lui: «Accetto l'incarico per dovere» - X Vai su X
Il Sole 24 ORE. . Emmanuel Macron nominerà in queste ore un primo ministro, nel tentativo di uscire dallo stallo politico che paralizza la Francia. La decisione arriva dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu, che il 6 ottobre ha lasciato l’incarico dopo meno di u - facebook.com Vai su Facebook
Crisi politica in Francia: il nuovo primo ministro di Macron in un contesto di incertezza - La Francia sta affrontando una significativa crisi politica, con il presidente Emmanuel Macron pronto a nominare il nuovo primo ministro questo venerdì. notizie.it scrive
Lecornu: Macron nominerà nuovo primo ministro a breve - Il premier dimissionario ha spiegato che «la maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale rifiuta lo scioglimento» ... Si legge su avvenire.it