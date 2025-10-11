Un governo Lecornu 2. Ieri sera dopo le 22, scadute da tempo le 48 ore che si era autoimposto, il presidente ha rinominato il fedele Sébastien Lecornu, che si era . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Lecornu, primo ministro per la finanziaria