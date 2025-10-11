Lecornu | non ho un programma se non di uscire da un momento doloroso

Quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 11 ott. (askanews) - "Non ho alcun obiettivo se non quello di uscire da questo momento oggettivamente molto doloroso per tutti", ha assicurato il Primo Ministro Sébastien Lecornu dopo una visita alla stazione di polizia di L'Ha -Les-Roses (Val-de-Marne), la sua prima dichiarazione pubblica dopo la sua riconferma decisa dal presidente francese Emmanuel Macron. "Non credo che ci fossero molti candidati, per essere completamente trasparente - ha sottolineato - E quindi, vi dirò, l'ho detto ai francesi in televisione questa settimana, non ho un programma. Non ho altra ambizione che uscire da questo momento, che è oggettivamente molto doloroso per tutti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

lecornu non ho un programma se non di uscire da un momento doloroso

© Quotidiano.net - Lecornu: non ho un programma, se non di uscire da un momento doloroso

In questa notizia si parla di: lecornu - programma

lecornu ho programma uscireFrancia, Lecornu: «Macron nominerà un nuovo premier in 48 ore» - «La mia missione è finita», dice il primo ministro dimissionario, «ma la maggioranza dell’Assemblea Nazionale è contro lo scioglimento» ... Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Lecornu Ho Programma Uscire