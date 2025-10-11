Lecco spray al peperoncino in classe Studenti e prof intossicati evacuata la scuola
Lecco, 11 ottobre 2025 – Maxi emergenza a scuola a Lecco. Qualcuno, probabilmente uno studente, ha spruzzato dello spray al peperoncino in classe. È successo in un istituto superiore statale. Quello che poteva sembrare uno scherzo, per quanto stupido, ha rischiato di avere conseguenze molto gravi. La lezione era in corso, le finestre chiuse e alunni e professori sono stati male uno dopo l'altro a causa della sostanza urticante: difficoltà a respirare, tosse, occhi rossi, lacrime, irritazione. Sono almeno due le persone rimaste intossicate o che hanno avuto reazioni più gravi allo spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Allarme chimico a Lecco: spray urticante nell'aria, due donne soccorse
Il sibilo nella notte, poi l’intossicazione: allarme per una fuga di gas a Lecco. Ma era una bomboletta di spray al peperoncino
Spray al peperoncino in classe, è stato uno studente. Poco prima avrebbe acceso un fumogeno alla stazione dei bus: indaga la polizia - Una mattinata di bravate che pone il problema dei ragazzi che non si rendono conto di quel che fanno, con l'amara presa d'atto di un dirigente scolastico: «C'è un'emergenza che ci deve ... Si legge su ilgazzettino.it