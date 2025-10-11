lecco spray al peperoncino in classe studenti e prof intossicati evacuata la scuola

Lecco, 11 ottobre 2025 – Maxi emergenza a scuola a Lecco. Qualcuno, probabilmente uno studente, ha spruzzato dello spray al peperoncino in classe. È successo in un istituto superiore statale. Quello che poteva sembrare uno scherzo, per quanto stupido, ha rischiato di avere conseguenze molto gravi. La lezione era in corso, le finestre chiuse e alunni e professori sono stati male uno dopo l'altro a causa della sostanza urticante: difficoltà a respirare, tosse, occhi rossi, lacrime, irritazione. Sono almeno due le persone rimaste intossicate o che hanno avuto reazioni più gravi allo spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

