Non sempre un allenatore può incidere su un giocatore. Anche uno bravissimo come Allegri. Rafael Leao è un po’ questo qui: alterna ottime prestazioni a indolenza pura. A volte anche all’interno della partita lascia spazio a delle incostanze preoccupanti. E pensare che c’era chi lo paragonava a Kvaratskhelia, oggi su un altro livello sotto l’evidenza dell’oggettività. L’analisi che ne fa Gazzetta è di un calciatore di cui siamo sempre in attesa, che però somiglia un po’ ad Aspettando Godot di Beckett. Insomma un inappagamento eterno. Leao è indolente, con Allegri ci si aspettava un talento più costante (Gazzetta). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Leao non è più una giovane promessa ma continua ad essere indolente, molle davanti alla porta (Gazzetta)