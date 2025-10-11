Che la gestione di Frederic Vasseur in Ferrari sia sotto la lente di ingrandimento della proprietà lo sanno tutti. Lui in primis. Quando sei a Maranello non può che essere così, è inevitabile. Il team principal di origine francese deve dimostrare di poter essere il timoniere giusto per il Cavallino Rampante dopo che, oggettivamente, i suoi primi campionati hanno riservato ben poche soddisfazioni, con un 2025, al momento, totalmente da cancellare. Come se non bastasse, nelle ultime ore sono uscite voci di un qual certo spessore dalla Germania. Secondo F1-Insider, infatti, la Ferrari vorrebbe un cambio nel ruolo di team principal. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Le voci su Chris Horner in Ferrari: incertezza e caos non aiutano la già traballante gestione di Vasseur