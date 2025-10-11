Le varie Selve in cui perdersi
Lunedì 13 ottobre presso La CAVe – Cantiere delle Arti Visive alle ore 18.30 verrà presentato il libro Roma. Guida alla selva, con Daniela Angelucci, Francesco Careri, Serena Olcuire e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: varie - selve
LE CROCI DI ANTICA TRADIZIONE Oratorio di San Graziano – Comune di Pescaglia Valle del Giardino – Terrinca Percorrendo una lunga strada nelle selve, si raggiunge il piccolo Oratorio di San Graziano nel Comune di Pescaglia. La chiesa è già citata nel - facebook.com Vai su Facebook