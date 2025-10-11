le ultimissime su estonia italia orsolini scalpita anche raspadori fra i possibili titolari

Bologna, 11 ottobre 2025 - Questa sera la Nazionale guidata dal CT Gennaro Gattuso prosegue la sua corsa verso la qualificazione al Mondiale americano della prossima estate. Mancano quattro partite al termine del girone, quattro tappe decisive per raggiungere la Norvegia in vetta ed evitare i playoff, già fatali agli azzurri nelle ultime due edizioni. La prima di queste sfide sarà contro l' Estonia, a Tallinn: una gara dal sapore speciale per Gattuso, che ha esordito sulla panchina azzurra proprio contro la nazionale baltica. Al Gewiss Stadium di Bergamo, dopo un primo tempo complicato, Retegui e compagni regalarono la prima gioia al nuovo commissario tecnico con un netto 5-0, segnando tutti i gol nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

