Le ultime parole alle amiche | Ci vediamo poi lo schianto Asia era speciale non è giusto
Gandosso. Sorrisi, risate, abbracci. E una promessa fatta con la leggerezza di chi ha ancora tutta la vita davanti: “Ci vediamo”. È così che Asia Curnis, 23 anni, ha salutato le amiche prima di salire in auto. Una frase semplice, quasi scontata a quell’età. Eppure, pochi minuti dopo, si è trasformata in addio. La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, lungo la strada provinciale 91 bis a Bolgare. Asia Curis era al volante della sua Audi Q2. Accanto a lei la sorella Lisa, di un anno più giovane. Insieme stavano rientrando a Borgo di Terzo, dove la famiglia ha un appartamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: ultime - parole
Air India, le ultime parole del comandante (accusato di aver spento i motori) prima di salire a bordo: «Prenditi cura di papà, torno presto»
Le ultime ore di Emanuela Ruggeri. Il corpo nel campo e le parole della madre: “Non guidava, qualcuno l’ha portata lì”
Suicidio assistito, le ultime parole di Laura Santi prima di morire: "Non potete capire che senso di libertà"
Le ultime parole di Jane Goodall, celeberrima scienziata che ha dedicato la vita allo studio dei primati scomparsa qualche giorno fa. Le ha affidate al documentario di Netflix "Famous Last Words", una serie di interviste i cui protagonisti accettano la trasmission - facebook.com Vai su Facebook