Le ultime parole alle amiche | Ci vediamo poi lo schianto Asia era speciale non è giusto

Gandosso. Sorrisi, risate, abbracci. E una promessa fatta con la leggerezza di chi ha ancora tutta la vita davanti: “Ci vediamo”. È così che Asia Curnis, 23 anni, ha salutato le amiche prima di salire in auto. Una frase semplice, quasi scontata a quell’età. Eppure, pochi minuti dopo, si è trasformata in addio. La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, lungo la strada provinciale 91 bis a Bolgare. Asia Curis era al volante della sua Audi Q2. Accanto a lei la sorella Lisa, di un anno più giovane. Insieme stavano rientrando a Borgo di Terzo, dove la famiglia ha un appartamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

