Modena, 11 ottobre 2025 – Forse non è più una sorpresa, ma va comunque detto: Casa Maria Luigia non smette di stupire. Per il secondo anno consecutivo l’hotel dello chef pluripremiato, Massimo Bottura, ha ricevuto le Tre Chiavi Michelin, il massimo riconoscimento per l'ospitalità di lusso. Il premio lo chef l’ha ritirato al Louvre di Parigi, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron. "Siamo felici di questa riconferma – si legge sui canali social dello chef – e desideriamo ringraziare tutto il team che ogni giorno mette passione e cura nel creare un luogo dove gli ospiti possano sentirsi davvero a casa, lontano da casa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le Tre Chiavi Michelin a Casa Maria Luigia di Bottura: “Felici di questa riconferma”

