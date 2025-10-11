Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 11 ottobre
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 11 ottobre 2025 Ariete Siete in partenza? Con questa Luna in Gemelli così socievole ed estroversa andate a trovare gli amici, vi spostate per visitare città d'arte o meravigliosi scenari naturali, comunque non riuscite a star fermi a lungo. Nuove attrazioni nascono in viaggio, sono fuochi molto intensi che però non si limitano a fugaci abbracci passionali, c'è anche un importante coinvolgimento emotivo. In famiglia, è venuto il momento di parlare di soldi, spartizioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: stelle - branko
