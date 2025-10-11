Le specialità francesi in piazza il Vintage Market solidale e le bancarelle di filiera corta

Finalmente un weekend di temperature miti e tante bancarelle nel cuore della città. In piazza Duomo oggi e domani dalle 9 alle 20 c’è il mercatino regionale francese, che porta in città l’eccellenza enogastronomica d’Oltralpe: oltre ottanta varietà di formaggi, biscotti bretoni, cioccolatini dai gusti raffinati e i celebri macarons, accompagnati da vini delle più rinomate regioni vinicole. A completare l’esperienza, baguettes e croissants appena sfornati, spezie colorate e un’ampia selezione di prodotti artigianali provenzali. In piazza del Mercato nuovo, come ogni sabato, dalle 8 alle 13 la volta di Terra di Prato, mercato di filiera corta locale e regionale, con ampia varietà di produzioni stagionali, formaggi carni e salumi, pane di farina GranPrato e primizia di quest’edizione sono castagne e marroni provenienti da varie parti della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

