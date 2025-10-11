Giovedì scorso, alla Camera, la destra non ha autorizzato il procedimento penale nei confronti dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano sul caso Almasri, pochi giorni dopo avere accusato il Parlamento europeo di avere vergognosamente sottratto la terrorista Ilaria Salis ai meritati rigori della giustizia ungherese. Specularmente, la sinistra che pochi giorni prima aveva rivendicato l’autotutela politica del Parlamento europeo sul caso di Ilaria Salis ha accusato i deputati di maggioranza di avere oltraggiato sul caso Almasri i principi di giustizia e di avere invocato la ragione di Stato per giustificare il favoreggiamento di un assassino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Le sceneggiate disoneste di destra e di sinistra su parlamentari e ministri salvati dai processi