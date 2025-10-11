Le ricerche di Marianna | al via ispezione di un pozzetto mezzo crollato a pochi metri era stata trovata la giacca

Si ricomincia - in quello che è l'undicesimo giorno di ricerche di Marianna Bello - da dove, ieri sera tardi, s'è smesso. C'è da scandagliare quel sospetto cumulo di terra di contrada Chimento che altro non è che un pozzetto mezzo crollato. Un pozzetto dove potrebbe essere rimasta intrappolata la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Marianna Bello dispersa dopo l’alluvione a Favara, ricerche senza sosta: trovata una scarpa, potrebbe essere sua

Le ricerche di Marianna inghiottita dall'alluvione continuano: in arrivo anche i cani molecolari

Quarto giorno di ricerche: si batte palmo a palmo il vallone Chimento sperando di ritrovare Marianna

Le ricerche di Marianna, robot di Aica entra nelle fognature: al via l'ispezione - Il macchinario di ultima generazione, manovrato da tecnici specializzati dell'azienda idrica, è in grado di poter scandagliare con elevata nitidezza i cunicoli più insidiosi

Marianna Bello, la donna di 38 anni trascinata via dall'acqua dopo il nubifragio è ancora dispersa: proseguono le ricerche VIDEO - È dispersa dal 1° ottobre Marianna Bello, la 38enne madre di tre figli trascinata via dall'acqua durante l'ondata di maltempo e il nubifragio che hanno colpito Favara