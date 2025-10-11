Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 ottobre | la rassegna stampa di Sky TG24

Tg24.sky.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulle aperture dei giornali, il ritiro dell'esercito israeliano da Gaza e il contemporaneo controesodo di 200mila palestinesi verso il nord della Striscia. Conto alla rovescia per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. Lunedì 13 ottobre, in Egitto, si tiene il vertice sulla pace alla presenza di Trump. Ci sarà anche Meloni. Questione dazi, Washington promette tariffe del 100% sui prodotti cinesi in arrivo negli Usa. Nobel per la Pace assegnato alla venezuelana Machado, oppositrice di Maduro. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

