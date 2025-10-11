Le previsioni per l’inverno gelano gli italiani preoccupazione in alcune città
Inverno in arrivo, prima e in maniera molto più rigida: i modelli dei meteorologi fanno scattare l’allarme, cosa ci aspetta nei prossimi mesi Dopo il maltempo delle ultime settimane, per alcuni giorni l’autunno è tornato gradevole, su tutte le nostre città e regioni, con il ritorno di un clima più temperato e mite e belle. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: previsioni - inverno
Allarme influenza australiana, Burioni e Bassetti divisi sulle previsioni per l’inverno in Italia
Previsioni meteo, Italia divisa tra un autunno mite a Centro-Nord e un assaggio di inverno al Sud
Previsioni Meteo, anche il Neso lancia l'allarme per l'inverno: "sarà freddissimo e servirà molta energia, rischiamo la Dunkelflaute con enormi blackout" - X Vai su X
L'inverno potrebbe tornare a fare sul serio da metà febbraio con temperature in discesa di diversi gradi. Le previsioni meteo in Toscana - facebook.com Vai su Facebook