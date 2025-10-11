Il fronte anti-israeliano e antisionista, il fronte pacifista, i guerriglieri da Flotilla tutti sono di colpo ammutoliti. I più ostinati mormorano che, sì, per ora le armi tacciono, ma la pace è tutt’altra cosa. Per di più, se firmata da un criminale di guerra e promossa dal suo mentore. Avendo per mesi e mesi costruito la narrazione sulla volontà sterminatrice e genocida di Netanyahu, assecondato da Trump, i media italiani e i loro intellettuali da talk-show, che hanno fatto i portavoce di Hamas, fanno fatica ad accettare la realtà effettuale. No, certo non si tratta della pace perpetua in Medioriente, dopo 3 mila anni, come sostiene avventurosamente il Presidente americano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Le piazze a Gaza e in Israele ballano di gioia, non quelle italiane