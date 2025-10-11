Le partite della National League inizieranno con tre minuti di ritardo come parte della campagna per aumentare il numero di posti di promozione nell’EFL

2025-10-11 13:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La National League, la quinta divisione del calcio inglese, ritarderà di tre minuti gli orari d’inizio delle partite del 15 novembre come parte di una campagna per aumentare il numero di posti di promozione nella divisione. Attualmente, due club ottengono la promozione nella English Football League (EFL), con un posto assegnato ai campioni del campionato e uno alla squadra che trionfa negli spareggi. Tuttavia, la National League, con il sostegno delle squadre della National League Nord e Sud, sta ora spingendo per la concessione di un posto aggiuntivo – qualcosa a cui l’EFL ha finora resistito – e, come protesta simbolica, sposterà gli orari di inizio di tutte le 12 partite del 15 novembre alle 15:03. 🔗 Leggi su Justcalcio.com