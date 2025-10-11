Alessandro Quarta è una leggenda del violino. Una attività intensa come solista e con i grandi della musica classica, jazz, pop, una serie di album potenti che hanno segnato la storia della musica. Polistrumentista e compositore, ha scritto musiche anche per la Disney. Oggi a Rho Fiera in occasione del “Gran Galà dell’alta fedeltà 2025”, presenta la rimasterizzazione (a cura di Giulio Cesare Ricci di Fonè records) del suo celebre album“I 5 element“ in formato digitale, ora arricchito dalla partecipazione del pianista Giuseppe Magagnino e dell’Orchestra I Solisti Filarmonici Italiani. Quarta suona un Alessandro Gagliano, violino rarissimo del 1723 e un Giovanni Battista Guadagnini del 1761. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le note di Alessandro Quarta: "Amo Santana e anche Bach"