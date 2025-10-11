Personaggi tv. Un abbraccio lungo, silenzioso, carico di significato. L’amore tra due volti noti dello spettacolo italiano, durato 17 anni, è arrivato al capolinea, e l’addio è avvenuto in uno dei luoghi più emblematici: un aeroporto. Un video condiviso su Instagram racconta la fine di questa storia d’amore, senza clamore, senza rancori, solo con rispetto e affetto. Un gesto che, più di mille parole, svela la forza di un legame che si trasforma, ma non si spezza. Leggi anche: Lutto per Bianca Guaccero, il dolore é atroce La dedica della modella: un volo verso la libertà. “È arrivato il momento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Le nostre strade si dividono”: addio strappalacrime per la coppia Vip