Le mosse dell’Alta velocità Nuova fermata Circondaria Il progetto di fattibilità in conferenza dei servizi

Alta velocità e fermata Circondaria, qualcosa si muove. La fermata che, in superficie, collegherà la nuova stazione Foster alla ’vecchia’ di Santa Maria Novella è all’alba del suo iter. Il primo passo è stato mosso in questi giorni con la convocazione della conferenza dei servizi che riunirà intorno al tavolo Rfi, Comune, Metrocittà, Regione e molti altri soggetti. Obiettivo: approvare entro il 29 novembre il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la prima fase dei lavori. La fermata, sulla carta, sarà costituita da 8 binari passanti e cinque marciapiedi per l’accesso ai treni. Si potrà raggiungere attraverso due sottopassi pedonali di cui uno realizzato ex novo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

