Le mille vite della chiesa di San Giovanni Decollato | da lazzaretto a infopoint Storia della rinascita | FOTO

Un edificio carico di storia, rimasto a lungo nell’ombra, si prepara a tornare a nuova vita. È l’ex Lazzaretto di Viterbo, la piccola chiesa affacciata su valle Faul che per secoli ha custodito la memoria delle epidemie e delle guerre medievali e che presto accoglierà il nuovo infopoint turistico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: mille - vite

Le mille vite del dottor Costa: “Io, il ‘duturin’, Veronesi e la Milano che prepara il super-medico europeo”

Le mille vite del fantino fra amori fluidi e sogni psichedelici

Renzo Rosso: «Compio 70 anni ma ho vissuto mille vite, mi è sempre piaciuto fare cose fuori di testa. Ho dato tutto ai miei sette figli, ma tutti abbiamo sofferto»

#10ottobre ACS si unisce alla Chiesa nella memoria di San Daniele Comboni, fondatore dei Missionari Comboniani (@Mccj_Comboniani), che con il cuore ardente di amore per l’Africa proclamò: “Se avessi mille vite, le donerei tutte per la missione.” Oggi in - facebook.com Vai su Facebook

#10ottobre ACS si unisce alla Chiesa nella memoria di San Daniele Comboni, fondatore dei Missionari Comboniani (@Mccj_Comboniani), che con il cuore ardente di amore per l’Africa proclamò: “Se avessi mille vite, le donerei tutte per la missione.” Oggi in - X Vai su X

Il borgo dei mille gradini è a due passi da Milano, in pochi lo conoscono: vi cambierà la vita visitarlo - Andare a visitare il borgo dei mille gradini è un'esperienza unica, poco distante da Milano, è davvero un posto fantastico. Scrive milano.cityrumors.it

San Marcellino, inaugurata la villa intitolata al generale Dalla Chiesa - Questa mattina, nella Villa Spierto di San Marcellino, si è tenuta la cerimonia di intitolazione al generale Carlo Alberto Dalla ... Si legge su pupia.tv