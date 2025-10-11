di Carmine Di Filippo Netanyahu ha detto: ‘Questo posto ci appartiene’. Sa che nel 1947 gli ebrei avevano in proprietà solo il 7% della Palestina ed erano solo il 33% della popolazione; l’Onu assegnò il 55% del territorio, quello migliore con le sorgenti, a danno dei palestinesi; sa che, non contenti, hanno cacciato palestinesi dalle loro case e terre, occupando ancora. Ma la Palestina appartiene agli ebrei perché è la Terra Promessa da Dio ai discendenti di Abramo. E’ nel Deuteronomio (20): “Quando il Signore tuo Dio l’avrà data nelle tue mani, ne colpirai a fil di spada tutti i maschi . Nelle città di questi popoli che il Signore tuo Dio ti dà in eredità non lascerai in vita alcun essere che respiri ma li voterai allo sterminio: gli Hittiti, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Evei e i Gebusei, come il Signore tuo Dio ti ha comandato di fare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le menzogne di Netanyahu proseguono perché nessuno gliene chiede conto: spero che sarà ricordato per ciò che è