Le indicazioni arrivano dall’Aiac di Arezzo Nuovi corsi per allenatori Sono aperte le iscrizioni

Sport.quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO Il 2026 potrebbe portare in dote nuovi corsi per allenatori di calcio nel territorio aretino. A darne anticipazione è stata la stessa Associazione Italiana allenatori di calcio di Arezzo che tramite un post sulla propria pagina Facebook ha informato i propri soci (e non) della possibilità di organizzare sul territorio uno dei corsi di formazione tra Uefa C, licenza D, allenatore dei portieri dilettanti e settore giovanile, Uefa Futsal B. Tutti coloro che vorrebbero intraprendere il percorso di allenatore sono invitati ad andare sulla pagina Fb dell’assoallenatori di Arezzo e compilare il form indicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

