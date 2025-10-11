le immagini inedite della guerra

Osservare il passaggio della Seconda guerra mondiale a Savignano sul Rubicone tramite i video, alcuni anche inediti, girati dai cineoperatori alleati, durante la Liberazione. Martedì 14 ottobre, il Comune di Savignano sul Rubicone ricorderà l’81esimo anniversario della Liberazione proponendo ai cittadini una tappa della rassegna di proiezioni ’Italian Victory 1944-45’, ’La battaglia dei fiumi: dal Marecchia al Savio’, filmati provenienti da fonti civili e militari reperiti dall’associazione Senio River, grazie ad una fitta rete di collaborazioni con ricercatori, musei e archivi in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

