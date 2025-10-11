Dopo il Calice — che altro non è se non il gioco in cui un play basso centrale apre sugli esterni alti, disegnando una “V” — possiamo avere la Tartaruga: la falange chiusa degli eserciti romani. In questo modulo si avanza per vie centrali, tramite passaggi corti, creando una fitta ragnatela di gioco. Ma non è finita: esiste anche il Caratello, un sistema prevalentemente difensivo, in cui i braccetti del centrocampo possono essere utilizati come esterni bassi, quasi dei terzini. È impiegato per contrastare le reazioni avversarie sul nascere e infoltire la difesa in caso di lanci lunghi, sfruttando la rapidità dei due braccetti. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Le forme del calcio