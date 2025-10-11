Le flipped classroom o della tecnologia al servizio della pigrizia intellettuale
Dopo la sigaretta senza nicotina, la birra senza alcol e la panna senza zucchero, arriva dall’America la lezione senza professore e senza libri. Si chiama “flipped classroom”, letteralmente “classe rovesciata”, e sta cambiando il modo di insegnare all’università: lo studente guarda a casa il video del professore e il tempo in aula viene dedicato a esercizi, discussioni, lavori di gruppo. Perché la conversazione non languisca, al video si affiancano alcune pagine d’antologia e una “guida alla lettura” per stimolare domande e obiezioni, alle quali gli americani tengono moltissimo (se la lezione non è un dibattito, non vale la pena). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
