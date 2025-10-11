le famiglie crisolini e fucci una storia a cavallo tra due valli

"Tra Val di Savio e Val Bidente: Storie delle Famiglie Crisolini e Fucci". Questo il titolo delle conferenza, a Palazzo del Capitano, a Bagno di Romagna, promossa dalla Fondazione Abbatia Nullius Balneensis, incentrata sulle storie e sulla ricostruzione genealogica di quelle due famiglie, la prima di Bagno e la seconda di San Piero, provenienti dalla adiacente Val Bidente. L’intento principale degli organizzatori è stato quello di ricostruire un quadro storico e socio-culturale del territorio dell’Alto Savio, in specie dal XVI al XIX secolo, attraverso le storie di alcune importanti famiglie che hanno lasciato tracce durature nel tempo e testimonianze scritte di spessore culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

