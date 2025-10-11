Le famiglie Crisolini e Fucci una storia a cavallo tra due valli

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Tra Val di Savio e Val Bidente: Storie delle Famiglie Crisolini e Fucci". Questo il titolo delle conferenza, a Palazzo del Capitano, a Bagno di Romagna, promossa dalla Fondazione Abbatia Nullius Balneensis, incentrata sulle storie e sulla ricostruzione genealogica di quelle due famiglie, la prima di Bagno e la seconda di San Piero, provenienti dalla adiacente Val Bidente. L’intento principale degli organizzatori è stato quello di ricostruire un quadro storico e socio-culturale del territorio dell’Alto Savio, in specie dal XVI al XIX secolo, attraverso le storie di alcune importanti famiglie che hanno lasciato tracce durature nel tempo e testimonianze scritte di spessore culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le famiglie crisolini e fucci una storia a cavallo tra due valli

© Ilrestodelcarlino.it - Le famiglie Crisolini e Fucci, una storia a cavallo tra due valli

In questa notizia si parla di: famiglie - crisolini

famiglie crisolini fucci storiaLe famiglie Crisolini e Fucci, una storia a cavallo tra due valli - "Tra Val di Savio e Val Bidente: Storie delle Famiglie Crisolini e Fucci". Si legge su ilrestodelcarlino.it

In mostra storie di famiglie in guerra - Poche righe prestampate in un biglietto della Croce Rossa annunciano alla famiglia Piva che loro figlio è stato catturato. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglie Crisolini Fucci Storia