Le città con meno adolescenti della Tuscia | una classifica senza sorprese
Spesso si fa presto a urlare “largo ai giovani”, per lo meno in quelle realtà in cui determinate fasce d’età non sono quasi per niente rappresentate. Lo sanno bene tre città della provincia di Viterbo che risultano essere quelle con minor presenza di adolescenti in assoluto di tutta la Tuscia. Si. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: citt - meno
Fra poco meno di un'ora, alle ore 21,00 "LE CITTÀ DI PIANURA" di Francesco Sossai "Quando sei anni fa ho cominciato a vagare per la pianura veneta, non sapevo ancora cosa cercassi. Come un fotografo realizza centinaia di scatti per arrivare a sceglierne - facebook.com Vai su Facebook
Bergamo, meno vendite immobiliari in città ma aumentano in provincia! Colpo di scena!!! Per vendere al meglio la tua casa a Bergamo e provincia chiamami, sto vendendo letteralmente tutto!!! ? 3356069107 #Bergamo #immobiliare - X Vai su X
Meno droga, più smartphone: come cambiano i consumi degli adolescenti - A quanto pare, esiste un effetto collaterale positivo dell’uso di smartphone da parte degli adolescenti che, “in cambio”, consumo meno sostanze stupefacenti. Secondo panorama.it