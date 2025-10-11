All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le adidas Samba OG Yellow sono arrivate — e sì, sono davvero delle scarpe molto appariscenti. In uscita come parte della collezione invernale 2025 del colosso tedesco dello sportswear, sono un vero dono per chi ama le sneaker vistose e con un leggero richiamo a Bruce Lee, anche se non è chiaro se ciò sia voluto o meno. Quest’anno sarebbe stato l’85º compleanno del leggendario artista marziale, e la sua influenza è ancora ovunque. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le adidas Samba OG Yellow sono un tributo a Bruce Lee?