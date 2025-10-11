Le adidas Samba OG Yellow sono un tributo a Bruce Lee?

Le adidas Samba OG Yellow sono arrivate — e sì, sono davvero delle scarpe molto appariscenti. In uscita come parte della collezione invernale 2025 del colosso tedesco dello sportswear, sono un vero dono per chi ama le sneaker vistose e con un leggero richiamo a Bruce Lee, anche se non è chiaro se ciò sia voluto o meno. Quest'anno sarebbe stato l'85º compleanno del leggendario artista marziale, e la sua influenza è ancora ovunque.

