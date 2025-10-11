Le Acli aderiscono al Giubileo delle associazioni sannite
Tempo di lettura: < 1 minuto Le Acli provinciali di Benevento aderiscono al Giubileo del mondo delle associazioni in programma a Benevento sabato 18 ottobre 2025 presso la basilica della Madonna delle Grazie. Ad annunciarlo è la presidente provinciale Giovanna Pagliarulo. “ Saremo lieti di partecipare, guidati e ispirati dai valori cristiani incarnati dalla nostra organizzazione. Al direttore, prof. Paolo Palumbo, e al ministro provinciale dei Frati Minori, padre Antonio Tremigliozzi, il nostro plauso e ringraziamento per aver promosso un così importante appuntamento per l’associazionismo sannita”, affermano Giovanna Pagliarulo e Filiberto Parente, consigliere nazionale delle Acli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: acli - aderiscono
