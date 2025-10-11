Le 10 collaborazioni musicali più curiose di sempre in ordine di stranezza
Le collaborazioni musicali sono il motore della musica contemporanea. Rapper che supportano altri rapper, popstar insieme ad altre popstar, featuring strategici pensati per moltiplicare le fanbase e garantire titoli sui giornali. Un artista affermato può prestare la propria aura a un emergente, ricevendo in cambio una ventata di novità. È una dinamica ormai codificata: commerciale, promozionale, perfettamente funzionale. Esistono, però, collaborazioni musicali che sfuggono a ogni logica. Quelle più strane e improbabili, sembrano nate per puro allineamento cosmico, o per una misteriosa affinità che porta due artisti lontanissimi a creare una canzone di cui nessuno sentiva bisogno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: collaborazioni - musicali
Rock legends e pop star: collaborazioni musicali da non perdere
K-pop e collaborazioni musicali globali: un omaggio alla musica di tutto il mondo
Un’estate SODDISFACENTE!!! Tra wedding feast & Party Ma soprattutto di collaborazioni musicali OGGI VI PRESENTIAMO UN PICCOLO ESTRATTO DI @mattiabondini Grazie per la preziosa collaborazione @dario_mastrostefano @dan - facebook.com Vai su Facebook