Lazio Women – Genoa | segui la partita in diretta sull’app ufficiale
Sabato 11 ottobre 2025, la Lazio Women scende in campo in casa per affrontare il Genoa: un momento importante per la squadra biancoceleste e per i suoi tifosi, che avranno l’opportunità di vivere l’emozione del match anche da remoto. Un debutto “in casa” per le biancocelesti. Per la prima volta in questa stagione, la Lazio Women gioca tra le mura amiche in casa. Non tutti potranno essere presenti allo stadio, ma il club ha previsto diverse modalità per consentire la diretta del match a chi desidera seguirlo da casa o da qualsiasi luogo. Tutto quello che puoi fare per non perdere la gara. A partire dalle ore 12:30, l’incontro Lazio Women vs Genoa sarà trasmesso live su sslazio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
DIRETTA - WOMEN | Lazio - Genoa 1-0, Simonetti non ce la fa: cambio forzato per Grassadonia - Serie A Women Athora | 2ª giornata Sabato 11 ottobre 2025, ore 12:30 Stadio Mirko Fersini, Formello (RM) LAZIO WOMEN
Lazio Women-Genoa, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Grassadonia - Lazio Women Genoa, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Grassadonia per la partita valida per la seconda giornata di Serie A Women Dopo la vittoria all'esordio in casa del Como Women, la Lazio W ...