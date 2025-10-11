Sabato 11 ottobre 2025, la Lazio Women scende in campo in casa per affrontare il Genoa: un momento importante per la squadra biancoceleste e per i suoi tifosi, che avranno l’opportunità di vivere l’emozione del match anche da remoto. Un debutto “in casa” per le biancocelesti. Per la prima volta in questa stagione, la Lazio Women gioca tra le mura amiche in casa. Non tutti potranno essere presenti allo stadio, ma il club ha previsto diverse modalità per consentire la diretta del match a chi desidera seguirlo da casa o da qualsiasi luogo. Tutto quello che puoi fare per non perdere la gara. A partire dalle ore 12:30, l’incontro Lazio Women vs Genoa sarà trasmesso live su sslazio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Lazio Women – Genoa: segui la partita in diretta sull’app ufficiale