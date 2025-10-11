Lazio Women – Genoa | segui la partita in diretta sull’app ufficiale

Sport.periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre 2025, la Lazio Women scende in campo in casa per affrontare il Genoa: un momento importante per la squadra biancoceleste e per i suoi tifosi, che avranno l’opportunità di vivere l’emozione del match anche da remoto. Un debutto “in casa” per le biancocelesti. Per la prima volta in questa stagione, la Lazio Women gioca tra le mura amiche in casa. Non tutti potranno essere presenti allo stadio, ma il club ha previsto diverse modalità per consentire la diretta del match a chi desidera seguirlo da casa o da qualsiasi luogo. Tutto quello che puoi fare per non perdere la gara. A partire dalle ore 12:30, l’incontro Lazio Women vs Genoa sarà trasmesso live su sslazio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

lazio women 8211 genoa segui la partita in diretta sull8217app ufficiale

© Sport.periodicodaily.com - Lazio Women – Genoa: segui la partita in diretta sull’app ufficiale

In questa notizia si parla di: lazio - women

Calcio femminile, Fiorentina e Lazio fanno valere il fattore campo nel 1° turno della Serie A Women’s Cup

Serie A Women’s Cup, partenza col botto: Roma, Sassuolo, Inter, Fiorentina e Lazio iniziano con una vittoria

Biglietti Juventus Women: via alle vendite per Lazio e Napoli. Info utili e dettagli per acquistare i tagliandi dei due match

lazio women 8211 genoaDIRETTA - WOMEN | Lazio - Genoa 1-0, Simonetti non ce la fa: cambio forzato per Grassadonia - Serie A Women Athora | 2ª giornata Sabato 11 ottobre 2025, ore 12:30 Stadio Mirko Fersini, Formello (RM) LAZIO WOMEN - Come scrive lalaziosiamonoi.it

lazio women 8211 genoaLazio Women-Genoa, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Grassadonia - Lazio Women Genoa, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Grassadonia per la partita valida per la seconda giornata di Serie A Women Dopo la vittoria all’esordio in casa del Como Women, la Lazio W ... Scrive lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Women 8211 Genoa