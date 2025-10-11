Lazio Marusic e Pellegrini verso il recupero

Si avvicina il rientro per i due esterni, che si sono fermati col Genoa. Da verificare le condizioni di Dia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio, Marusic e Pellegrini verso il recupero

In questa notizia si parla di: lazio - marusic

Lazio-Verona, formazioni ufficiali: Marusic la spunta su Lazzari, Rovella dal primo. Tridente confermato

Lazio, aumentano i giocatori in infermeria: a Genova vanno ko anche Marusic e Pellegrini

Marusic più Pellegrini, la Lazio si ricompone: ecco le ultime! https://www.lazionews.eu/rassegna-stampa/lazio-pausa-nazionali-recupero-infortunati/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Marusic #Pellegrini #LucaPellegrini #infortunati #Lazio #Sarri #For - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, Marusic e Pellegrini verso il rientro: ecco quando potranno tornare in campo Continua qui https://ift.tt/tB5yUYI #lazio #laziopress - X Vai su X

Lazio, Marusic e Pellegrini verso il recupero - Migliorano Marusic e Pellegrini , che si sono fermati dopo la gara col Genoa. Secondo msn.com

Lazio, Marusic e Pellegrini verso il rientro: ecco quando potranno tornare in campo - Buone notizie per il Comandante Maurizio Sarri, per i terzini Marusic e Pellegrini si avvicina il momento di rientrare in campo, ecco quando dovrebbero tor ... Lo riporta laziopress.it