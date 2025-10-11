Lazio il mistero di Vecino | anche Sarri non si spiega la sua assenza prolungata E ora può finire lui fuori dalla lista
2025-10-11 17:07:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Tommaso Fefè 11 ott 2025, 19:07 Ultimi aggiornamenti: 11 ott 2025, 19:07 Ancora incertezze sul rientro di Vecino. Anche Sarri non riesce a darsi spiegazioni. E oral’uruguayano può finire fuori lista Il mondo Lazio si interroga da mesi: che fine ha fatto Matias Vecino? Quello dell’uruguayano è uno dei misteri che pervadono Formello da mesi. Infortunatosi a inizio agosto, quando accusò un problema muscolare alla coscia destra, il centrocampista non è di fatto mai stato a disposizione di mister Sarri, visto che già durante il ritiro estivo aveva lavorato a ritmi ridotti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
