Lazio il mistero di Vecino | anche Sarri non si spiega la sua assenza prolungata E ora può finire lui fuori dalla lista

Ancora incertezze sul rientro di Vecino. Anche Sarri non riesce a darsi spiegazioni. E oral'uruguayano può finire fuori lista Il mondo Lazio si interroga da mesi: che fine ha fatto Matias Vecino? Quello dell'uruguayano è uno dei misteri che pervadono Formello da mesi. Infortunatosi a inizio agosto, quando accusò un problema muscolare alla coscia destra, il centrocampista non è di fatto mai stato a disposizione di mister Sarri, visto che già durante il ritiro estivo aveva lavorato a ritmi ridotti.