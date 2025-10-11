Lazio da record al TTG di Rimini tre giorni di grande successo per il turismo regionale

Romatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Numeri da record per il Lazio al TTG di Rimini, una delle principali fiere dedicate al turismo che si è svolta dall’8 al 10 ottobre. Lo spazio espositivo dedicato alla Regione è stato visitato in soli tre giorni da oltre 30mila persone provenienti non solo dall’Italia, ma anche da 75 Paesi nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lazio - record

West Nile, quando il picco dei casi? Altri due morti in Campania e nel Lazio record di contagi. «In Italia sono almeno 10mila le infezioni»

Lazio, numeri da big! Afflusso record dei tifosi biancocelesti: il punto sugli abbonamenti e la tournée in Turchia

Tartaruga Caretta, con il nido trovato a Passoscuro salgono a 19 nel Lazio: è un record

lazio record ttg riminiTURISMO. NUMERI DA RECORD PER IL LAZIO AL TTG DI RIMINI. OLTRE 30MILA VISITATORI PROVENIENTI DA 75 PAESI. PALAZZO: “SODDISFATTA, LAVORIAMO PER OFFRIRE UNA ... - Numeri da record per il turismo del Lazio al TTG di Rimini, i dati parlano di oltre 300. Riporta lagone.it

lazio record ttg riminiIl Lazio al TTG di Rimini: master class di gelato artigianale, degustazioni di olio evo e dibattiti sul turismo di domani - Palazzo: «Obiettivo valorizzare le nostre eccellenze e captare nuove tendenze di mercato» NewTuscia – ROMA – La Regione Lazio anche quest’anno parteciperà in modalità congiunta con Roma Capitale alla ... Come scrive newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Record Ttg Rimini