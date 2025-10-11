Lazio da record al TTG di Rimini tre giorni di grande successo per il turismo regionale
Numeri da record per il Lazio al TTG di Rimini, una delle principali fiere dedicate al turismo che si è svolta dall'8 al 10 ottobre. Lo spazio espositivo dedicato alla Regione è stato visitato in soli tre giorni da oltre 30mila persone provenienti non solo dall'Italia, ma anche da 75 Paesi nel.
Il Lazio al TTG di Rimini: master class di gelato artigianale, degustazioni di olio evo e dibattiti sul turismo di domani - Palazzo: «Obiettivo valorizzare le nostre eccellenze e captare nuove tendenze di mercato» La Regione Lazio anche quest'anno parteciperà in modalità congiunta con Roma Capitale alla