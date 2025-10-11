Fresco campione del mondo nel salto in lungo, Mattia Furlani è stato tra i protagonisti del Festival dello Sport di Trento. Incalzato da Cristina Fantoni e Andrea Buongiovanni, l’azzurro ha svelato fino a che punto sarebbe disposto a spingersi pur di battere il record mondiale della specialità e raggiungere gli 8,96 metri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio campione d’Europa e Roma in B? Cosa farebbe Furlani per il record