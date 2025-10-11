L' azienda festeggia i 20 anni di attività con una sede rinnovata e grandi eventi

LamieraPiù, azienda della lavorazione di lamiere e tubolari in acciaio di Cesena, celebra in questo 2025 il prestigioso traguardo dei suoi primi vent’anni di attività. Per segnare l’anniversario, l’azienda ha previsto una serie di iniziative tra cui l’inaugurazione della sede rinnovata il 10. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

