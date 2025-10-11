Lavoro precario Si torni a dare dignità ai lavoratori della scuola Anche nel Lecchese

“La scuola? E’ diventata una partita di calcio a Lecco. Ognuno ne parla, chi sventolando una bandiera chi un’altra, pochi si ricordano dei giocatori che scendono in campo: insegnanti, personale Ata, personale amministrativo". Con questa immagine la Uil Lario e la Uil Scuola Rua di Lecco lanciano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Festival Puccini, maestranze in rivolta: “Basta lavoro precario e stipendi non dignitosi. Nessun rispetto per chi sta dietro le quinte”

"Il lavoro povero e precario è inaccettabile nei ricchi aeroporti della Toscana": scatta lo sciopero

Carta elettronica, la sentenza. Il giudice del lavoro riconosce i diritti di un docente precario

In Puglia si sta creando lavoro povero e precario, mentre si espande la platea dei lavoratori fantasma, degli sfiduciati, degli inattivi, dei discriminati. Un trend che solo apparentemente è irreversibile. E' il momento di fare scelte forti, di schierarsi dalla parte giust

In Puglia il lavoro è sempre più precario: crescono gli inattivi, la maggior parte sono donne

Paola Rios, rider a 26 anni e mille impieghi per riuscire ad arrivare a fine mese. “Per l’instabilità non si fanno figli” - Milano, 14 giugno 2025 – Ha lavorato come rider per Just Eat e come corriere per Amazon, operaia metalmeccanica nel colosso Brembo, banconista, solo per citare alcuni degli impieghi che le hanno ... ilgiorno.it scrive

"Turni infiniti e una parte della paga in nero". La testimonianza di una lavoratrice del turismo - Parla di turni infiniti, riposi saltati o spostati all’ultimo, stipendio un po’ in busta paga, il resto in nero a ... Come scrive rainews.it