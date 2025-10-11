Lavori ultimati a Montale Rangone ecco la nuova piazza Braglia
Un’area rinnovata, più verde e accogliente, capace di abbinare estetica e funzionalità e destinata a diventare il cuore di Montale. È tempo di inaugurazione per piazza Braglia, che sabato 11 ottobre tornerà ufficialmente a disposizione della comunità montalese, al termine del secondo stralcio di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: lavori - ultimati
Bassano Romano, ultimati i lavori per il nuovo pozzo Montecastello
Alluvione, cantiere al traguardo. Ultimati i lavori sulla provinciale
Faenza, la piazza della stazione diventa pedonale: lavori quasi ultimati
Ultimati i lavori sulle strade provinciali, ex SS 114 e SP3 Augusta-Villasmundo - facebook.com Vai su Facebook
Ussita, nuovo laghetto azzurro: ultimati i lavori https://marchenews24.it/ussita-nuovo-laghetto-azzurro-lavori-129076.html?_unique_id=68e61cc9becab… - X Vai su X
Montale, ecco la nuova piazza Braglia: lavori per un milione - È tempo di inaugurazione per piazza Braglia, che domani tornerà ufficialmente a disposizione della comunità di Montale, al termine del secondo stralcio di un importante intervento di riqualificazione, ... Segnala lapressa.it
Ultimati i lavori sul viadotto di Quincinetto - La Sav informa che sono finiti i lavori di adeguamento delle barriere antirumore sul viadotto di Quincinetto. Secondo rainews.it