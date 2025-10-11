Lavori sulla rete idrica in zona Cisanello | restringimento di carreggiata e mancanza d' acqua

Per permettere un intervento di manutenzione da parte di Acque alla rete fognaria, dal 13 al 31 ottobre sarà istituito il restringimento di carreggiata in via Matteucci, dalla rotatoria all'incrocio con via Nenni, a via Cisanello, all'intersezione con la rotatoria all'altezza di via Maccatella. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

